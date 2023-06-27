Решение вступило в силу 26 июня.

Латвия с 26 июня приостановила прием всех видов визовых заявлений для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии. "В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визовые заявления, которые приняли и начали обрабатывать до 25 июня, рассмотрят.

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Отношения Латвии и России: последние новости

Напомним, что осенью 2022 года Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд для россиян, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы другими государствами. Граждане РФ могли получать, например, гуманитарные визы.

Перед 9 мая власти страны запретили проводить в Латвии в этот день любые мероприятия, кроме приуроченных ко Дню Европы, чтобы не допустить беспорядков.

Также в Латвии обязали российских граждан сдать тест на знание госязыка, если они хотят получить продление вида на жительство.

Ранее русскоязычные жители страны вышли на митинг с требованием, чтобы Россия "не защищала их" в Латвии.

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