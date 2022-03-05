Украина будет бороться за то, чтобы Россию лишили статуса постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Российская Федерация не имеет прав занимать статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время всеукраинского телемарафона.

"То, что Россия незаконно находится в Совете Безопасности ООН в статусе постоянного члена, Украина об этом говорила давно. Мы обращались в секретариат ООН с просьбой предоставить нам все исторические документы, связанные с перебранием на себя Россией места СССР. Нам эти документы не предоставлялись. Существует заговор в ООН прикрывать российское членство в Совете Безопасности всеми доступными средствами. Мы этот вопрос поднимаем и сейчас", - подчеркнул Кулеба.

"Я могу абсолютно взвешенно и аргументированно сказать, что у Российской Федерации нет прав присутствовать в Совете Безопасности ООН в статусе постоянного члена. Она это право узурпировала", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что Украина будет с этим бороться.

Как известно, статус постоянного члена Совета безопасности ООН дает России возможность блокировать любое решение, которое ей не нравится.

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