Российская дезинформация терпит поражение.

Россия десятилетиями использовала дезинформацию и откровенную ложь, прикрывая свои преступления. Трагедия рейса 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" нанесла серьезный удар по пропагандистской машине Москвы.

Издание The Telegraph пишет, что причиной крушения и гибели 38 человек стал удар российской зенитной ракеты "Панцирь С-1" и предполагаемый отказ российских авиадиспетчеров экстренно посадить самолет в аэропорту на Северном Кавказе.

Россия отреагировала на эту трагедию привычной смесью запутывания и дезинформации. В телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым Владимир Путин не принес извинений за "трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России", и не взял на себя ответственность за трагедию.

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Российские СМИ публикуют теории заговора, чтобы скрыть неудобную правду о причинах крушения. Бывший советник Кремля Сергей Марков возложил вину за сбитый самолет на украинский БПЛА. Также часто выдвигались такие версии, как поломка двигателя и столкновение со стаей птиц.

Эта пропагандистская стратегия отражает реакцию Кремля на крушение самолета Malaysia Airlines Flight 17 в июле 2014 года, который был сбит ракетой "Бук" на оккупированной Россией восточной части Украины. Российская дезинформация тогда была гораздо эффективнее, чем сейчас.

После трагедии MH17 Россия обвинила Украину и энергично опровергала любые выпады в свой адрес для поляризации международного мнения. Запад связал сбитме самолета с незаконным вторжением РФ на восток Украины и ужесточили санкции против Москвы. Глобальный Юг сохранял нейтралитет или подыгрывал Кремлю, который поддерживал боевиков на Донбассе. Ободренная успехом дезинформации, Россия успешно повторила эту схему после полномасштабного вторжения в Украину.

На этот раз есть признаки того, что российская дезинформация перестает работать. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от РФ официальных извинений за трагедию в Актау, а азербайджанские СМИ призывают Москву выплатить компенсацию жертвам крушения.

Отказ Кремля взять на себя ответственность за инцидент пошатнул международное доверие к безопасности воздушного пространства страны. При этом неспособность защитить президента Сирии Башара Асада подрывает репутацию РФ как союзника, способного противостоять кризисам, и она не может позволить себе еще больше подорвать свой авторитет на постсоветском пространстве и Глобальном Юге.

Прекращение транзита российского газа через Украину подрывает хватку Москвы в оккупированном Приднестровье, Молдова является важнейшим фронтом борьбы с российской дезинформацией. Как и на Южном Кавказе, где Кремль поддерживает автократический режим "Грузинской мечты" и пытается воспрепятствовать вхождению Армении в Европу. В Африке РФ пытается убедить партнеров, что она не бросит их, как это было с Асадом.

В системе российской дезинформационной машины появились трещины, поэтому настало время Западу активизироваться.

Авиакатастрофа в Актау - главные новости

25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, но эксперты сходятся во мнении, что самоле попал под огонь российской ППО. Предварительное расследование Azerbaijan Airlines показало, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с катастрофой самолета AZAL вблизи Актау. Он официально подтвердил, что самолет подбили с земли.

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