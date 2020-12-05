Ранее эксперты ООН сообщили, что в условиях пандемии в наступающем году экстренная гуманитарная помощь может потребоваться в общей сложности 235 млн человек.

В 2021 году в связи с последствиями пандемии миру может грозить самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис.

Об этом на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, сообщает Deutsche Welle.

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"2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - сказал Бизли, добавив, что десятки стран поставлены перед непосредственной угрозой голода.

"В следующем году мы не сможем профинансировать все… поэтому нам придется расставлять приоритеты", - отметил глава Всемирной продовольственной программы.

Он также призвал к тому, чтобы богатые страны не подавляли бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.

В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал перечислить еще 4,3 млрд долл. (3,5 млрд евро) на глобальную программу, предполагающую справедливое распределение вакцин.

"Речь идет о глобальном кризисе, и решения для его урегулирования на справедливой основе должны быть доступны всем", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее на этой неделе эксперты ООН сообщили, что в условиях пандемии в следующем году экстренная гуманитарная помощь может понадобиться в общей сложности 235 млн человек.

Число нуждающихся в ней увеличилось на рекордные 40% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, говорилось в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов - "Глобальный гуманитарный обзор 2021 года". Для оказания поддержки в фонды помощи ООН необходимо привлечь дополнительно 35 млрд долл. (свыше 28 млрд евро), считают эксперты.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии в мире COVID-19 заболели более 66 млн лиц.

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Автор: Виктория Токарева