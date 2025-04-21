В частности, были украдены водительские права и паспорт Ноэм.

В центре Вашингтона ограбили министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кристи Ноэм. Произошло это вечером в воскресенье, 20 апреля, когда чиновница ужинала в ресторане Capital Burger.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники секретной службы, которые обеспечивают безопасность министра, уже изучили запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как неизвестный белый мужчина в медицинской маске украл ее сумку и вышел из ресторана.

"Вор забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск DHS, косметичку, незаполненные чеки и около $3 000 наличными", – говорится в материале.

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Секретная служба США ведет расследование. Там пытаются отследить использование финансовых инструментов Ноем.

"Вся ее семья была в городе, включая детей и внуков – она использовала снятые средства для того, чтобы порадовать свою семью ужином, развлечениями и пасхальными подарками", – сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США.

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