Костяк новой политической элиты Беларуси будет сформирован из представителей IT-сектора и бывших политзаключенных - Пономарев

"Большая трагедия Беларуси заключается в том, что при Лукашенко зачистили абсолютно все политическое поле", - отметил политик.

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко за десятилетия пребывания на своем посту практически полностью «зачистил» политическое поле и потенциальных конкурентов. Поэтому новая политическая элита может быть создана с представителей IT-сектора и политических заключенных, таких, как оппозиционер Сергей Тихановский и политконсультант Виталий Шкляров. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Большая трагедия Беларуси заключается в том, что при Лукашенко зачистили абсолютно все политическое поле. Сейчас есть либо люди, которые занимались оппозиционной политикой, но их качество, как государственных управленцев, вызывает большие вопросы, поскольку у них нет опыта, они занимались только уличными протестами. А все остальные - либо уехали из страны, либо работают на Лукашенко. Тихановская говорила в своем обращении о том, что надо собирать белорусов со всего мира. Но это же инерционный процесс. Человеку нужно время, чтобы собраться, принять решение, закончить дела, и вернуться на родину. Или придется включать каких-то людей из команды Лукашенко», - отметил политик.

В то же время он отметил, что у представителей IT-сектора есть управленческий опыт, поэтому они могут стать потенциальным костяком нового руководства Беларуси.

«Я думаю, что костяк новой политической элиты будет составлен из хайтек-бизнеса, который в последнее время в Беларуси сильно развился. В этой среде очень много эффективных управленцев с очень маленьким государственным опытом, но хотя бы с опытом серьезной работы. Если говорить о политическом будущем Виталия Шклярова в новой Беларуси - то если он захочет - то он может добиться и реализовать себя на этом поприще, поскольку он очень талантливый, уникальный и яркий специалист. Захочет он это делать или нет - я не знаю, но за свою страну он переживает и об этом он много раз говорил», - добавил Пономарев.

Напомним, власти Беларуси 29 июля задержали известного политического деятеля Василия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.

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Автор: УНИАН