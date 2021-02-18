Вакцинацию в Ватикане назвали "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям.

Ватикан предупредил сотрудников о риске потерять работу в случае отказа от вакцинации против коронавируса без уважительных причин для здоровья.

Соответствующий указ, датируемый 8 февраля, подписал губернатор Ватикана Джузеппе Бертелло, сообщает Reuters.

В указе говорится, что вакцинация является "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям.

Тем, кому нельзя делать прививку по состоянию здоровья, могут предоставить ​​другую должность. Предположительно ту, на которой они будут контактировать с меньшим количеством людей. При этом, они будут получать такую ​​же зарплату, даже если это будет понижением в должности.

Читайте такжеВ ряде стран журналистов будут вакцинировать от COVID-19 на первых этапах

При этом в указе подчеркивается, что к тем, кто отказывается вакцинироваться без достаточных оснований, будет применено действие специального положения закона о правах и обязанностях сотрудников от 2011 года.

В одной из его статей сказано, что отказ сотрудника от "превентивных мер" может иметь "разной степени последствия", и может "привести к увольнению".

Коронавирус в Ватикане

В Ватикане зарегистрировано менее 30 случаев коронавируса, большинство из них - среди Швейцарской гвардии, сотрудники которой проживают в коммунальных казармах.

В Ватикане, которое является самым маленьким государстве в мире и занимает 43 га земли, работает несколько тысяч человек. Большинство из них проживают в Италии. Программа вакцинации в Ватикане началась в январе, и 84-летний Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку.

Отмечается, что Папа Римский Франциск является большим сторонником вакцин для предотвращения распространения коронавируса.

"Это нравственный выбор, поскольку вы играете со своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете в азартные игры с жизнями других", - сказал Франциск в январе.

Ватикан ввел обязательную вакцинацию для журналистов, которые будут сопровождать Папу Франциска во время его поездки в Ирак в следующем месяце.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий