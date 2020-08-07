Newsweek: В США смерти от COVID-19 превысят боевые потери страны во Второй мировой войне

Однако, ученые назвали условия, которые нужно выполнить, чтобы избежать таких страшных потерь.

В США к началу декабря количество жертв коронавируса превысит 295 тысяч. Такой прогноз сделали в Институте медицинских показателей и оценки (IHME) при Университете Вашингтона.

Таким образом, от COVID-19 умрет больше американцев, чем в боях во время Второй мировой войны. Ведь тогда Америка потеряла примерно 291,6 тысяч солдат, о чем свидетельствуют данные Департамента по делам ветеранов США.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что прогнозируемое количество смертей от коронавируса почти вдвое превышает нынешние потери. На сегодня жертвами новой болезни стали 160,1 тысяч американцев, согласно последнему отчету Университета Джона Хопкинса.

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Ученые IHME уточнили, что 295 тысяч американцев умрет от COVID-19 при условии, если социальное дистанцирование и другие карантинные ограничения будут восстанавливаться на шесть недель каждый раз, когда количество смертей достигнет уровня 8% на миллион граждан. Но эта цифра вырастет до 391,7 тысяч людей, если ограничения будут ослаблены и не введены снова. Таким образом, без всяких мер карантина количество жертв возрастет на 33%.

Однако в институте отметили: если "уровень использования масок в публичных местах будет составлять 95%" во всех частях страны, а ограничения будут введены, количество смертей в США по состоянию на первое декабря будет составлять 228,3 тысяч.

Newsweek напоминает, что в мире более 19 миллионов человек заразились коронавирусом со дня первой вспышки в городе Ухань, Китай. При этом, более 4,8 миллионов человек в США и 11,4 миллионов во всем мире выздоровели, а 715 тысяч - умерли.

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