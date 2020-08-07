The Guardian: В Европе вторая волна COVID-19, но врачи еще не пришли в себя от первой

Испанские врачи призывают сделать правильные выводы из первой волны пандемии и подготовить больницы к новому наплыву больных.

Во время первого пика пандемии COVID-19 в Испании прошлой весной коронавирус был беспощадным. Его быстрое распространение, агрессивность и ужасная новизна сделали медиков слишком уставшими и истощенными, чтобы думать о чем-то, что может произойти за пределами ближайших нескольких часов.

"Нет времени злиться или удивляться, почему вещи организованы именно так, а не иначе", - говорила The Guardian в марте врач Сара Гойосо, которая работает в клинике недалеко от Мадрида.

Через пять месяцев на фоне того, как Гайосо и ее коллеги по всей Испании и в различных уголках Европы готовятся ко второй волне пандемии, на размышления все же появилось время. За последние две недели Испания зафиксировала более 35 тысяч новых случаев COVID-19. Две трети из них приходятся на три региона: Каталонию, Арагон и Мадрид. В министерстве здравоохранения Испании говорят, что сейчас в стране 580 активных вспышек.

Доктору Гайосо трудом удается смириться с мыслью о начале второй волны, поскольку первая была сокрушительной.

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"Я даже не хочу об этом думать. Очевидно, нам придется делать все, что в наших силах. Но мы до сих пор настолько уставшие, что я не знаю, найдутся ли у нас силы пройти через такое снова. Если будет еще одна такая же волна, как предыдущая, это будет катастрофа", - сказала она.

Но пока что в ее клиниках еще не появились сцены, которые бы напоминали весенние события.

"Ситуацию нельзя сравнивать с тем, как все происходило в марте и апреле. У нас меньше случаев в день. Большинству пациентов можно лечиться дома, разве что они очень старые", - пояснила Гайосо.

Она также рассказала The Guardian, что теперь в испанских больницах созданы специальные протоколы. Запасы систем искусственной вентиляции легких и защитного оборудования для медиков закуплены. А персоналу советуют уйти в отпуск сейчас. Потому что осенью будет снова много работы из-за COVID-19 и гриппа.

Анестезиолог Хуан Камило Меза, который работает в больнице муниципалитета Матаро вблизи Барселоны, тоже говорит, что несмотря на рост цифр, "мы даже и близко не в такой ужасной ситуации, как были еще несколько месяцев назад". Меза и другие испанские врачи подтвердили, что большинство новых случаев в Испании - бессимптомные. Многие из них были обнаружены у более молодых людей, чем во время предыдущей волны.

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"Не думаю, что мы увидим еще один такой же мощный пик, каким был первый. Мы сейчас наблюдаем повышение заражений, но это было ожидаемо", - сказал Меза.

Скачок заболеваемости также начался во Франции, где президент Эммануэль Макрон назначил на следующую неделю заседание Совета национальной безопасности. Макрон призвал к "максимальной бдительности" и напомнил людям "систематически носить маски" в помещениях, а также в случаях, "когда придерживаться безопасного расстояния не удается". Его комментарии прозвучали после того, как количество инфицированных коронавирусом в стране за неделю выросла на 33%.

"Сейчас мы не видим столько серьезных случаев в больницах и отделениях интенсивной терапии, чтобы говорить о второй волне. Но это точно скачок", - сказал доктор Серж Смаджа, который занимает должность генерального секретаря службы SOS Médecins.

"Цифры сначала сократились, а сейчас они снова растут. Вирус никуда не исчез. Мы не можем вернуться к старой жизни, словно ничего не произошло", - добавил он.

Как и его испанские коллеги, доктор Смаджа боится повторения первой волны.

"Мы не хотим пережить то, через что мы прошли раньше", - сказал он.

"Мы на передовой. Много наших врачей были заражены COVID-19. У нас не хватало оборудования. Больницы были на пределе. У нас были пациенты и не было тестов или идей, что мы можем сделать", - вспомнил французский врач.

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Он добавил, что в этот раз по крайней мере люди знают, как минимизировать риски: "Всем нужно быть смиренными в этом вопросе, беречься и быть внимательными".

В четверг министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что ежедневный рост количества заражений на тысячу сейчас не перегружает медицинскую систему. Но он предостерег, что этот уровень не должен становиться больше. С субботы любой, кто вернулся с одной из 130 зон вспышки COVID-19, должен обязательно сдать тест.

Главная немецкая ассоциация врачей Marburger Bund считает, что в стране уже началась вторая волна. Как сказала председатель ассоциации Сузанн Иона: "Мы оказались посреди второго вертикального подъема заражения".

И пятницу группа из 20 испанских экспертов в сфере здравоохранения написали статью для медицинского журнала Lancet. В ней они призвали провести независимую оценку ответа Испании на пандемию коронавируса.

"Эта оценка не должна восприниматься как инструмент назначения кого-то виновным. Идея заключается в том, чтобы установить точно, как страна с одной из лучших систем здравоохранения в мире столкнулась с более 300 тысячами случаев заражения и 28 тысячами смертей, а также с заражением более 50 тысяч медиков", - отметили испанские эксперты.

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Они не единственные, кто требует изучения уроков недавнего прошлого.

"В марте и апреле мы могли сказать: "Пандемия застала нас врасплох". И это было оправдание, которое использовала система, не способная разобраться с этим", - сказал испанский хирург Пабло Сереседа.

"Но теперь мы не можем сказать, что нас никто не предупредил. У нас было три месяца "перемирия". И если мы не воспользовались им как лучше, это будет катастрофа", - добавил он.

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