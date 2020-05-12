"Непростое время": Лукашенко дал оригинальный совет безработным белорусам

По словам президента Беларуси, сегодня в стране достаточно вакансий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал жителям страны, которые из-за коронавируса потеряли работу, найти новую. Возможно, даже ту, которая не будет нравиться.

Как сообщает "Белта", об этом он сказал на совещании во вторник.

Лукашенко заявил, что государство будет поддерживать тех граждан, которые в этом нуждаются. В то же время, отметил он, если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске.

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"И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко, известный своим скептическим отношением к коронавирусу, поделился новыми советами по профилактике заболевания.

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