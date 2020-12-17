В новогоднюю ночь также будет комендантский час — с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

В Польше будет действовать общенациональный карантин с 28 декабря до 17 января.

Читайте такжеПольша обнаружила коронавирус у работников норковых фермОб этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски. В новогоднюю ночь также будет комендантский час — с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

В течение этих дней все отели, горнолыжные курорты и торговые центры будут закрыты. «Я призываю каждого поляка нести ответственность за себя и своих близких. Хотя я знаю, что эти призывы не помогут»,— сказал министр, передает Reuters.

В настоящее время в стране зкрыты все рестораны, бары, кафе, они работают только на вынос. Школьники учатся дистанционно. Запрещено собираться группами более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.

Коронавирус в Польше

По данным Минздрава Польши, за последние сутки выявили 11 953 новых случаев заражения, умер 431 человек. Всего в Польше зарегистрировано 1 171 854 заболевших, умерли 24 345.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН