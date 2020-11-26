Шведский принц Карл Филипп и его жена принцесса София заразились коронавирусом.
Читайте такжеБывший президент Всемирного Банка умер от осложнений пневмонииУ супругов обнаружили легкую форму болезни. Они лечатся в своем доме в Стокгольме. С ними на изоляции находятся двое детей, сообщает 112.ua со ссылкой на Aftonbladet.
В ближайшие дни тест на коронавирус должны сделать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, сестра Карла Филиппа, и ее муж принц Даниэль.
25 марта, через 2 недели после того как в Швеции произошла первая вспышка коронавируса, 74-летний король Карл Густав и 76-летняя королева Сильвия переехали в отдельный замок на самоизоляцию из-за того, что находятся в группе риска. Они отменили государственные визиты и выполняли свою работу по видеосвязи из своего рабочего кабинета, а сосед делал им все необходимые покупки.
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