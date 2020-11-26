У супругов обнаружили легкую форму болезни. Они лечатся в своем доме в Стокгольме.

Шведский принц Карл Филипп и его жена принцесса София заразились коронавирусом.

Читайте такжеБывший президент Всемирного Банка умер от осложнений пневмонииУ супругов обнаружили легкую форму болезни. Они лечатся в своем доме в Стокгольме. С ними на изоляции находятся двое детей, сообщает 112.ua со ссылкой на Aftonbladet.

В ближайшие дни тест на коронавирус должны сделать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, сестра Карла Филиппа, и ее муж принц Даниэль.

25 марта, через 2 недели после того как в Швеции произошла первая вспышка коронавируса, 74-летний король Карл Густав и 76-летняя королева Сильвия переехали в отдельный замок на самоизоляцию из-за того, что находятся в группе риска. Они отменили государственные визиты и выполняли свою работу по видеосвязи из своего рабочего кабинета, а сосед делал им все необходимые покупки.

Коронавирус в Швеции

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН