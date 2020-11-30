Полностью запретить передвижение между регионами предлагают на период с 20 декабря до 6 января.

В Италии предлагают полностью запретить движение между регионами в период празднования Рождества и Нового года.

Читайте такжеPolitico: Врачей Италии травят и называют "террористами" за то, что они "придумали" коронавирусКак пишет "Европейская правда"со ссылкой на Corriere della Sera, об этом говорится в проекте решения относительно карантинных ограничений в праздничное время, которое премьер Джузеппе Конте должен подписать 3 декабря.

Полностью запретить передвижение между регионами предлагают на период с 20 декабря до 6 января.

Часть правительства, включая премьера, предлагают оставить определенные исключения для передвижения, но часть руководителей регионов - вместе с министром здравоохранения - призывают к тотальному запрету - из-за опасений, что празднования с родственниками и друзьями приведут к новой волне заражений.

Сейчас предполагается, что с наступлением периода "локдауна" единственным исключением для разрешения на проезд будет возвращение к постоянному месту жительства.

Тем, кто планирует проводить праздники в загородных домах в другой части страны, нужно будет приехать туда заранее.

Среди вероятных исключений - возврат в семьи или поездка к родителям, в том числе для студентов, что учатся в других городах - чтобы избежать большого пассажиропотока перед закрытием регионов.

Коронавирус в Италии

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Автор: УНИАН