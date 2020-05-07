Не хочет дорогостоящей гонки вооружений: Трамп готов помочь РФ бороться с COVID-19

Президент США заявил о важности избежания новой гонки вооружений.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить Российской Федерации помощь для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Как говорится в сообщении американского Белого дома, телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась по случаю 75-й годовщины Дня победы в Европе.

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В частности, во время разговора лидеры двух государств обсудили прогресс в противодействии пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе, и России.

Кроме того, американский лидер подтвердил приверженность Соединенных Штатов эффективному контролю над вооружениями, к которому, по мнению Трампа, должны присоединиться не только Россия, но и Китай. Также Трамп рассчитывает на будущие обсуждения этого вопроса во избежание дорогостоящей гонки вооружений.

Также стороны обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов.

Как сообщается на сайте Кремля, американская сторона предложила отправить в Россию партию медицинского оборудования.