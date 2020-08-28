Ученые установили, что у детей определенного возраста реже появляются симптомы заболевания.

У детей от 6 до 13 лет реже появляются симптомы заболевания COVID-19, чем у старших или даже младших. Такой вывод сделало исследование, проведенное среди почти 400 пациентов в возрасте до 21 года.

Читайте такжеВ Южном полушарии коронавирус и грипп уже встретились, что произошло?Как пишет Nature его провели Мэтью Келли и его коллеги из Медицинской школы Дюкского университета в Дареме, Северная Калифорния. Они следили за 382 детьми и молодыми взрослыми, которые вступали в тесный контакт с зараженными коронавирусом пациентами (детали исследования можно прочитать на сайте medRxiv). Примерно у трех четвертей участников тесты тоже обнаружили вирус SARS-CoV-2.

Только у 61% зараженных детей в возрасте 6-13 лет наблюдались симптомы. При этом они были у 75% участников исследования до 6 лет и 76% тех, кому больше 13. Дети в возрасте 6-13 лет, которые все же заболели, обычно имели более мягкие симптомы, чем у младших или старших.

Читайте такжеBloomberg: Выход Европы из карантина был ошибкойПочти треть зараженных детей, у кого были больные братья или сестры, не контактировали с больным взрослым. Это говорит о том, что коронавирус распространяется между детьми.

Авторы исследования считают, что школы и детские сады должны учитывать возрастные особенности в вопросе симптомов, проверяя своих воспитанников на коронавирус. Издание отмечает, что результаты исследования сейчас проходят профессиональную проверку.

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Перевод: Лесь Дымань