В ЕС определились, как будут делать прививки от коронавируса

Страны объединения и их партнеры согласовали план вакцинации, который отличается от планов ВОЗ.

Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно им, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.

Как пишет Reuters, европейский план гласит, что на континенте собираются сделать вдвое больше прививок, чем планирует ВОЗ. Международная организация, в частности, планирует закупить на первом этапе дозы для 20% наиболее уязвимой части населения мира. Закупки будут проведены через специальную международную систему.

Читайте такжеNewsweek: Ученые определили, насколько эффективной должна быть вакцина для возвращения к привычной жизниЕС подсчитал, что доля его населения, которой будут в первую очередь нужны прививки после появления эффективных препаратов, составляет не менее 40%. Это может привести к тому, что менее развитые страны смогут получить доступ к меньшему количеству вакцин.

Документ ЕС был одобрен экспертами по вопросам здравоохранения из стран ЕС, Британии, Швейцарии, Норвегии, а также Балканских стран. В нем к "приоритетным группам" причислены около 200 миллионов человек с 450-миллионного населения союза. К таким группам причислили людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, а также медработников. Кроме того, ЕС планирует в первую очередь сделать прививку работникам критических служб, в частности тем, кто работает в сфере образования и транспорта.

Цель плана ЕС - появление коллективного иммунитета к коронавирусу. В документе указано, что этого можно добиться путем проведения дальнейших прививок после вакцинации первых 40% населения. В нем не указано, как быстро должны будут проведены соответствующие процедуры.

Что известно о разработке вакцин от коронавируса?

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Перевод: Лесь Дымань