Пятеро спасенных украинских моряков сейчас находятся в государственной больнице г. Бартын.

В район крушения судна Arvin в Черном море направлен корабль ВМС Турции.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Посольства Украины в Турции.

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«Из-за сложных погодных условий и с целью проведения поисково-спасательных работ членов экипажа затонувшего судна Arvin Министерство национальной обороны Турции направило корабль ВМС Турции в район аварии», - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что пятеро спасенных украинских моряков сейчас находятся в государственной больнице г. Бартын.

«Имена спасенных членов экипажа с затонувшего судна «Arvin» - Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Состояние их здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Кораблекрушение у берегов Турции: что известно

Сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и 1 иностранец, они госпитализированы. Поиски 5 моряков продолжаются. Ранее МИД сообщал, что на борту было 10 украинцев и 2 иностранца. Два человека погибли.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщил, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве также сообщили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По данным СМИ, сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын.

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Автор: Светлана Закелова