Салливана просят оценить способность России противодействовать американским вооружениям, размещенным в Украине, а также степень того, насколько Москва могла поделиться "полученными уроками" с Китаем.

Двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть детали того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как противостоять американскому оружию, используемому на поле боя в Украине. Об этом пишет Reuters.

В письме к советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану, которое попало в распоряжение Reuters, комитет Палаты представителей по вопросам Китая предупредил, что адаптация РФ к противодействию определенным системам вооружений США, "вероятно, будет распространяться" на Китай, включая российскую радиоэлектронную борьбу против американских высокоточных боеприпасов.

"Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений", – написали председатель комитета республиканец Джон Муленаар и ведущий демократ Раджа Кришнамурти. Видео дня

Законодатели ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Китаем военной промышленности России и "тревожный уровень российской адаптации", который подорвал эффективность нескольких неопределенных американских систем вооружений. Они попросили Салливана оценить способность России противодействовать американским вооружениям, размещенным в Украине, а также степень того, насколько Москва могла поделиться "полученными уроками" с Китаем.

Также от Белого дома требуют раскрыть информацию о любых военных усилиях Китая, направленных на отражение российских военных инноваций.

Отмечается, что США являются одним из крупнейших партнеров Украины. Страна предоставила более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года, когда началось российское вторжение.

Американское оружие в Украине

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны используют немало образцов западного вооружения, в том числе и то, что было предоставлено Соединенными Штатами. Некоторые из этих систем на определенных этапах считались "геймченджером", однако впоследствии их эффективность на поле боя снизилась.

К примеру, эффективность американских снарядов Excalibur резко упала с 70 до 6% за шесть недель активного их применения в Украине. Так, Excalibur демонстрировал хороший результат, однако в конце сдал позиции из-за адаптации к ним российских систем РЭБ.

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