Он подчеркнул, что единственным победителем в этом конфликте будет Путин.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал последние действия польских властей в отношении Украины, отметив, что таким образом они действуют в пользу Кремля.

В частности, он осудил решение правительства о запрете на импорт украинского зерна, отметив, что правительство страны пошло на конфликт, не ища конструктивных решений.

"Можно договориться со Словакией. Можно организовать транспорт и получить европейскую поддержку для более дорогого наземного транзита через Европейский Союз. Вместо этого правительство атакует Евросоюз и атакует Украину, которая борется за свою жизнь. Это возмутительно. Мне стыдно", - отметил Сикорский в интервью Радио RMF24.

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Также он прокомментировал действия польского МИД, который вызвал посла Украины из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал запрет Польши на украинское зерно.

"У меня такое впечатление, что в последнее время мы чаще вызываем посла Украины, чем России, что мне очень не нравится. Это Россия ведет агрессию против Украины, а не Украина", - сказал Сикорский.

Комментируя слова Зеленского о том, что Польша "помогает подготовить сцену для московского актера", Сикорский отметил, что некоторую резкость украинского президента можно понять, ведь он борется за жизнь своей нации против превосходящих сил России.

"Мы должны сочувствовать ему, когда он иногда заходит слишком далеко. И это не повод для международных сплетен, которые разрушают репутацию Польши", - сказал Сикорский.

Сикорский также осудил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине.

"Путин слышит это и начинает надеяться, что он сможет выиграть эту войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что наши склады почти пусты, зачем он это говорит? ... Они вернулись к своему национализму, который может дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин", - отметил политик.

Конфликт Украины с Польшей

Как известно, Словакия, Польша и Венгрия, несмотря на решение Европейской комиссии, ввели национальный запрет на импорт украинских сельхозтоваров. Украина намерена судиться, поэтому уже подала иск во Всемирную торговую организацию. А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями Польша "готовит сцену для московского актера".

В МИД Польши в ответ вызвали украинского посла и выразили возмущение этим заявлением.

Также, комментируя иск, Анджей Дуда сказал, что Украина похожа на утопающего, который может потянуть за собой тех, кто хочет ей помочь.

Кроме того, в Польше сказали, что не поставляют Украине вооружение, кроме поставок, предусмотренных ранее подписанным контрактом. Также в правительстве намерены сократить финансовую поддержку украинцев, бежавших от войны.

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