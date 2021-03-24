Убийство национальных лидеров обычно заканчивается плохо, но последствия могут быть хуже, когда речь идет о стране с ядерным оружием.

Новый запуск баллистических ракет в Северной Корее вновь привлек внимание международного сообщества. Но гораздо меньше обсуждений идет о том, как Южная Корея реагирует на военные достижения своего соседа.

Прежде всего, у Сеула есть возможности нанести превентивный удар по ядерным объектам и ракетам КНДР в рамках стратегии "убийственной цепи", - пишет National Interest. Соответственно, Южная Корея ищет возможности и проводит симуляции так называемых ударов по "обезглавливанию", нацеленных на разрушение власти в Пхеньяне. Собственно, речь идет об убийстве Ким Чен Ына и его внутреннего круга.

Оба шага создают большие проблемы, о которых, однако, не говорят. В каждом из них Сеул не задает себе простой вопрос, поддержат ли США его действия. Вашингтон тоже не размышляет над этим важным вопросом. В вопросе удара по уничтожению лидеров КНДР важнейший вопрос звучит так: а что дальше?

Читайте такжеАдминистрация Байдена не смогла наладить контакт с Северной Кореей – СМИВ Южной Корее рассматривают уничтожение режима Ким Чен Ына как меру пресечения, которая не позволит Пхеньяну нанести удар в ответ. Но угроза Северной Кореи просто так не исчезнет все равно. Существует целый ряд потенциальных результатов успешной операции по уничтожению режима Ким Чен Ына. National Interest приводит самые главные из них.

Первый сценарий - начало большой войны. Поскольку Северная Корея - самое закрытое общество в мире, о ней очень многое неизвестно. В частности, никто почти ничего не знает о ее военной структуре и высшем руководстве. Поэтому нельзя сказать наверняка, будет ли армия КНДР готова воевать дальше, несмотря на смерть Ким Чен Ына.

В конце концов, военные элиты получают выгоду от нынешней политической системы. Они проходят индоктринацию почти от рождения и могут оказаться очень лояльными к семье Ким, даже если Ким Чен Ына убьют. Более того, если страна будет атакована, а политические лидеры уничтожены, вполне разумно можно предположить, что консервативный военный истеблишмент просто будет выполнять те планы на случай войны, которые уже существуют.

А это будет означать, что Сеул с его 10 миллионами жителей обстреляют десятки тысяч артиллерийских установок, которые размещены немного севернее демилитаризованной зоны. Также военные базы США в регионе тоже могут пострадать от удара все большего ракетного арсенала КНДР. Некоторые из этих ракет могут быть вооружены химическим или биологическим оружием. Конечно же, КНДР может ответить ядерным ударом по Южной Корее или США, особенно если начнется вторжение после первого ответа на "обезглавливающий" удар.

Второй сценарий - начало гражданской войны. Ким Чен Ын правит своей страной очень жестоко. Если он и его окружение вдруг окажутся мертвыми, будет трудно сказать, кто в стране теперь главный. Поэтому военные вместо того, чтобы нацелить пушки против внешнего врага, могут начать битву за власть между собой.

Читайте такжеВызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет в мореКонечно, такой результат более приемлем для генералов в Южной Корее. Но даже так будет не сладко. Гражданская война в КНДР повлечет большой наплыв беженцев в Китай. А реакция Пекина на это неизвестна. Китайское вторжение с целью восстановить порядок нельзя исключать. А это серьезно подорвет конечную цель Сеула объединить полуостров под своим управлением. Определенный хаос может начаться и в Южной Корее.

Больше всего Южную Корею, Китай и США, а также другие страны мира, конечно же, будет тревожить ядерное, биологическое и химическое оружие КНДР. Все стороны будут испытывать большое давление потребности вторгнуться, чтобы взять под контроль оружие массового уничтожения. А это может дать толчок большой войне, описанной выше.

Третий сценарий - крах КНДР. Без семьи Ким государство просто погрузится в хаос. Это приведет к тем же проблемам, как и в случае с гражданской войной. Например, чтобы взять под контроль этот хаос и северокорейское оружие массового уничтожения, Китай с одной стороны и Южная Корея с США с другой могут пойти на вторжение в КНДР.

Самая большая угроза в таком случае заключается не в том, что внешние силы вступят в битву с остатками северокорейской армии. В какой-то момент армии Сеула, Вашингтона и Пекина встретятся на территории Северной Кореи. На фоне хаоса после краха государства, это может быстро перерасти в войну между двумя ядерными державами. И это не единственная угроза. Даже если Китай, США и Южная Корея смогут координировать свои действия и избежать конфликта между собой, им все равно придется столкнуться с повстанцами. В конце концов, корейцы националистически настроены и в прошлом страдали от китайского империализма.

Более того, последние 70 лет северных корейцев регулярно "кормили" пропагандой против США и Южной Кореи. Американский опыт в Ираке и Афганистане показал, что страна плохо подготовлена к борьбе с повстанцами. И нет причин полагать, что Китай или Южная Корея справятся лучше.

Читайте такжеВ КНДР чиновники внезапно стали ходить в масках: что произошло (фото)Четвертый сценарий - объединение Кореи. Лучший из возможных результатов убийства Ким Чен Ына и лидеров его режима - это относительно мягкое объединение полуострова. Это результат все же будет иметь свои осложнения. Приблизительная стоимость объединения варьируется от одного до пяти триллионов долларов. Реальная цена может оказаться значительно выше.

Наиболее похожим прецедентом было объединение Германии после падения Варшавского договора. Для этого пришлось перевести капитал размером около 2 триллионов долларов из Западной Германии в ГДР. В 1989 году население Восточной Германии равнялось четверти населения Западной. А средний доход на душу населения в коммунистической части составлял треть от западного.

"Доход северных корейцев равен менее чем 5% от доходов южных. Каждый год долларовая стоимость увеличения ВВП Южной Кореи равна всей экономике КНДР. Население Севера составляет половину от населения Юга и растет благодаря высокому уровню рождаемости. Север и Юг почти не торгуют друг с другом. Чтобы догнать Юг, КНДР потребуется больше ресурсов, чем Восточной Германии, чтобы уровень стандартов жизни в обеих частях полуострова приблизились", - писал Питер Бек на страницах Wall Street Journal.

Отношения Пхеньяна и Вашингтона в 2021 году

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, затребовав от американской стороны "не распускать вонь".

Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.

При этом в Белом доме сообщили, что несколько недель безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.

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Перевод: Лесь Дымань