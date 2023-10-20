Федеральные власти США заявляют, что тысячи ИТ-специалистов, заключивших контракты с американскими компаниями, тайно отправили миллионы долларов в Северную Корею.

По словам представителей ФБР и Министерства юстиции США, тысячи ИT-работников, заключивших контракты с американскими компаниями, в течение многих лет тайно отправляли миллионы долларов своей зарплаты в Северную Корею для использования в ее программе баллистических ракет.

Министерство юстиции заявило, что IT-специалисты, направленные и нанятые Северной Кореей для удаленной работы с компаниями в США, использовали вымышленные личности для получения работы. Заработанные ими деньги были направлены на северокорейскую программу вооружений, заявили руководители ФБР на пресс-конференции в Сент-Луисе, пишет Independent.

Федеральные власти объявили об аресте 1,5 миллиона долларов и 17 доменных имен в рамках продолжающегося расследования.

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Джей Гринберг, специальный агент, отвечающий за отделение ФБР в Сент-Луисе, сказал, что любая компания, которая нанимала внештатных ИТ-специалистов, "скорее всего", нанимала кого-то, участвовавшего в схеме.

"Эта схема настолько распространена, что компании должны проявлять бдительность, проверяя, кого они нанимают. Как минимум, ФБР рекомендует работодателям предпринять дополнительные активные шаги в отношении удаленных ИТ-работников, чтобы злоумышленникам было сложнее скрыть свою личность", - сказал Гринберг.

Официальные лица не сказали названия компаний, которые по незнанию наняли северокорейских рабочих, и не сказали, когда началась эта практика.

В судебных документах утверждается, что правительство Северной Кореи направило тысячи квалифицированных ИТ-специалистов жить в основном в Китай и Россию с целью обманом заставить компании из США и других стран нанять их в качестве внештатных удаленных сотрудников.

ИТ-специалисты зарабатывали миллионы долларов в год на нужды северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях северокорейские рабочие также проникали в компьютерные сети и крали информацию у компаний, которые их наняли, сообщило Министерство юстиции. Они также сохранили доступ для будущих схем взлома и вымогательства.

Гринберг сказал, что рабочие использовали различные методы, чтобы создать впечатление, будто они работают в США, в том числе платили американцам за использование домашнего Wi-Fi.

КНДР и США - что происходит

Напомним, напряженность на Корейском полуострове высока, поскольку с начала 2022 года Северная Корея провела испытательные запуски более 100 ракет, а США расширили свои военные учения со своими азиатскими союзниками в ответ на это.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и к тому, чтобы его страна играла более важную роль в коалиции стран, противостоящих Соединенным Штатам в "новой холодной войне".

В феврале эксперты ООН заявили, что северокорейские хакеры, работающие на правительство, в прошлом году украли рекордные виртуальные активы на сумму от 630 до более чем 1 миллиарда долларов.

В отчете группы экспертов говорится, что хакеры использовали все более изощренные методы для получения доступа к цифровым сетям, участвующим в киберфинансировании, а также для кражи у правительств, частных лиц и компаний информации, которая могла бы быть полезна в ядерных программах Северной Кореи и программах баллистических ракет.

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