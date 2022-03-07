Пекин заявил об этом впервые с момента начала вторжения России в Украину.

Китай готов стать "посредником" между Россией и Украиной.

Как сообщает Пекинское бюро CNN об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции 7 марта в Пекине.

Он отметил, что Пекин готов стать "посредником" между двумя странами впервые с тех пор, как Москва начала агрессивное вторжение против своего соседа.

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества", когда это необходимо", - сказал Ван И.

Он не сообщил дополнительных подробностей о том, что может повлечь за собой такая роль, или об уровне потенциального участия Китая. Отмечается, Ван И ранее заявлял, что Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на политическое урегулирование в Украине.

В ходе отдельной беседы Ван И подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "крепка, как скала" и является "одним из самых важных двусторонних отношений в мире".

5 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам, что ожидает, что Китай и Индия смогут убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины. По словам Кулебы, он несколько дней назад разговаривал с министром иностранных дел Китая.

"У нас состоялся долгий разговор об этом конфликте и о способе, с помощью которого Китай может внести вклад для установления мира. Я получил заверения от моего китайского коллеги, что Китай заинтересован в прекращении этой войны благодаря дипломатии", - сообщил Кулеба.

По его убеждению, китайская дипломатия имеет эффективные инструменты, чтобы изменить ситуацию.

"Мы рассчитываем, что Китай уже присоединился после моего телефонного разговора с министром иностранных дел Китая, и что их усилия станут успешными", - добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что и Индия может обратиться к президенту России, чтобы убедить прекратить войну.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Италии конфисковали имущество российских олигархов на сумму более 150 миллионов долларов.

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