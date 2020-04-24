Трамп сомневается, что лидер КНДР Ким Чен Ын тяжело болен

Дональд Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном и он надеется, что у того все в порядке.

Президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп считает, что СМИ, распространившие подобные новости, могли использовать устаревшую информацию, передает Bloomberg.

"Я думаю, что сообщения были недостоверны. Я думаю, сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я слышал, они использовали старые документы", - заявил Трамп.

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"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - добавил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном и он надеется, что у того все в порядке.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

Комментируя эту информацию ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет подтверждения информации об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.