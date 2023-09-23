Визит может состояться в рамках трехстороннего саммита Китая, Японии и Южной Кореи.

Президент Китая Си Цзиньпин в субботу заявил, что серьезно рассмотрит возможность посещения Южной Кореи в рамках усилий по поддержанию мира и безопасности на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Отдельно Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что в субботу Си Цзиньпин сказал премьер-министру Южной Кореи Хан Дак Су, что Китай готов работать над продвижением стратегического партнерства между двумя странами.

Обязательство о сотрудничестве было принято перед запланированными 26 сентября в Сеуле трехсторонними переговорами с участием высокопоставленных чиновников Китая, Японии и Южной Кореи, призванными подготовить почву для первого за четыре года саммита между тремя странами.

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Си сказал Хану, что будет приветствовать такой саммит в подходящее время и серьезно рассмотрит возможность посещения Южной Кореи, сообщил Yonhap. При этом в заявлении Китая не упоминаются комментарии Си Цзиньпина по поводу саммита или визита в Сеул.

Возможный предстоящий визит Си Цзиньпина станет его первым посещением Южной Кореи с 2014 года.

Дружба Путина и Ким Чен Ына стала проблемой для Китая

Ранее СМИ заявляли, что союз российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына станет проблемой для Китая. Более тесный альянс между Путиным и Ким Чен Ыном угрожает стабильности как в Европе, так и в Азии. Эта перспектива должна беспокоить главного спонсора двух лидеров - Китай - так же, как и их врагов на Западе.

При этом отмечалось, что Си Цзиньпин вряд ли будет публично критиковать Кима или Путина. Но Си имеет право ограничить масштаб любой сделки с оружием, которую они заключат.

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