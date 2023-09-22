Лидер КНДР дал распоряжение своему Политбюро после торжественного званого обеда Путина.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил новый курс в отношении России после "сибирских деликатесов", которыми угощался у российского диктатора Владимира Путина на торжественном обеде 13 сентября.

Собственно, после визита в Россию Ким на первом же заседании центрального комитета Трудовой партии акцентировал на углублении отношений с Москвой, сообщает Yonhap 22 сентября.

Отмечается, что соответствующую встречу лидер Северной Кореи провел в среду, 20 сентября. На ней он вместе с высокопоставленными чиновниками КНДР обсудил итоги своих разговоров с Путиным и развитие двусторонних отношений.

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"На своем первом заседании политбюро Ким Чен Ын отметил необходимость "укрепления тесных контактов и сотрудничества между соответствующими сферами двух стран для расширения и всестороннего развития сотрудничества в каждой сфере", - пишут СМИ.

Также политики обсудили "ряд путей для практического и всестороннего применения успехов", которых удалось достичь благодаря якобы внешней политике Ким Чен Ына.

Отдельно во время заседания заслушали доклад директора департамента комитета Ким Сон Нам. Она заявила, что поездка лидера КНДР в РФ позволила перейти странам в двусторонних отношениях на "новый стратегический уровень". Также она упоминала о требованиях новых эпох и радикальных изменениях, на которые должны реагировать страны в рамках текущей геополитической ситуации, которая сложилась в мире.

Ким Чен Ын пообещал "победу России" во время обеда с Путиным

Напомним, в рамках визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын посетил "званый обед" Путина: во время угощения оба диктатора запомнились речами, провозглашенными в честь друг другу.

Так, Ким в своем тосте объявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне". Вероятно, речь шла о боевых действиях, которые армия РФ продолжает вести в Украине. Также лидер КНДР призвал выпить за здоровье Путина и получил в ответ аналогичный по содержанию тост в знак признательности Путина, вспоминал Reuters.

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