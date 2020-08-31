32-летняя Ким Ё Чжон с 27 июля ни разу не появлялась на публике.

Западные СМИ заподозрили, что руководитель КНДР Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру, которой не так давно отдал часть полномочий, чтобы «облегчить стресс». Отмечается, что 32-летняя Ким Ё Чжон с 27 июля ни разу не появлялась на публике.

Издание The Sun не исключает, что Ким Чен Ын мог устранить сестру, усмотрев в ней угрозу собственной власти.

«В прошлом любого лишали своего положения в тот момент, когда его называли человеком номер два», - приводит издание слова профессора Корейского университета Нам Сун Ука.

Издание напоминает, что в 2013 году Ким Чен Ын казнил своего собственного дядю - Чан Сон Тхека, занимавшего высокий пост в стране.

Впрочем, как считает профессор, Ким Ё Чжон могла уйти в тень и по собственному желанию, опасаясь навлечь на себя неприятности и не желая испытывать терпение брата.

Между тем жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу не появлялась на публике с января этого года. Предполагают, что она могла родить еще одного ребенка.

Что известно о сестре Ким Чен Ына:

Ким Йо Чжон в свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпsном. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году.

Ким Йо Чжон была первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул, где она лично передала сообщение от своего брата президенту Южной Кореи Муну Чжэ Ину.

В августе Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», но постепенно будет передавать свои полномочия младшей сестре.

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Автор: УНИАН