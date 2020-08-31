Западные СМИ заподозрили, что руководитель КНДР Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру, которой не так давно отдал часть полномочий, чтобы «облегчить стресс». Отмечается, что 32-летняя Ким Ё Чжон с 27 июля ни разу не появлялась на публике.
Издание The Sun не исключает, что Ким Чен Ын мог устранить сестру, усмотрев в ней угрозу собственной власти.
«В прошлом любого лишали своего положения в тот момент, когда его называли человеком номер два», - приводит издание слова профессора Корейского университета Нам Сун Ука.
Издание напоминает, что в 2013 году Ким Чен Ын казнил своего собственного дядю - Чан Сон Тхека, занимавшего высокий пост в стране.
Впрочем, как считает профессор, Ким Ё Чжон могла уйти в тень и по собственному желанию, опасаясь навлечь на себя неприятности и не желая испытывать терпение брата.
Между тем жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу не появлялась на публике с января этого года. Предполагают, что она могла родить еще одного ребенка.
Что известно о сестре Ким Чен Ына:
- Ким Йо Чжон в свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпsном. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году.
- Ким Йо Чжон была первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул, где она лично передала сообщение от своего брата президенту Южной Кореи Муну Чжэ Ину.
- В августе Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», но постепенно будет передавать свои полномочия младшей сестре.
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