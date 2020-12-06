С 25 ноября до 10 декабря в мире проходит кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия».

Каждая третья женщина в мире подвергается домашнему насилию. Читайте также20-летняя звезда Дисней попала в полицию за избиение бойфрендаОб этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Турции Батыр Бердыклычев сообщил агентству «Анадолу». По его словам, сектор здравоохранения играет важную роль в борьбе с насилием в отношении женщин.

Бердыклычев сообщил, что кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия», начатая ВОЗ 25 ноября, продлится до 10 декабря.

В этих рамках институты ВОЗ и ООН организуют информационные кампании для повышения осведомленности о растущем насилии в отношении женщин.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что насилие в отношении женщин имеет место во всем мире независимо от культурных, экономических и религиозных факторов.

«Каждая третья женщина в мире подвергается домашнему насилию», - сказал представитель ВОЗ.

Бердыклычев сослался на исследование ВОЗ о здоровье женщин и насилии в отношении женщин.

«Исследования показывают, что число лиц, подвергшихся физическому или сексуальному насилию со стороны супруга или возлюбленного, варьируется в районе 15% в Японии и 70% в Эфиопии и Перу», - отметил он.

В то же время, по его словам, уровень насилия со стороны партнера в странах с высоким уровнем дохода составляет примерно 23,2%, в регионе Западной части Тихого океана - 24,6%, в регионе Восточного Средиземноморья – 37% и в регионе Юго-Восточной Азии - 37,7%.

Домашнее насилие в Украине

В 2019 году в Украине полицейские получили 68 тыс. 490 сообщений о домашнем насилии, за 8 месяцев текущего года - почти 101,6 тыс.

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Автор: Виктория Токарева