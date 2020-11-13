В то же время, судебные слушания относительно других трех подозреваемых - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко назначены на февраль 2021 года.

Судебные слушания в отношении подозреваемого по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17 Олега Пулатова продолжатся 25 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание Окружного суда Гааги, которое проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама), транслировалос на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

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Сегодня во время судебного заседания сторона обвинения (государственная прокуратура Нидерландов) рассматривала запросы стороны защиты подозреваемого Пулатова (позывной "Гюрза"), которая считает, что нужно провести больше следственных действий. Пулатова на заседании представляли адвокаты нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt - Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

Прокуроры подчеркнули, что "Пулатов оправдывает свои запросы по расследованию рядом утверждений, которые мы считаем неверными".

Сторона обвинения отметила, что эти утверждения касаются того, что именно должно быть расследовано и доведено по делу MH17. Прокуроры считают, что суд должен отклонить запросы стороны защиты.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что следующее заседание должно состояться в среду, 25 ноября, на котором суд вынесет решение по ряду ходатайств, представленных как стороной защиты Пулатова, так и стороной защиты родственников погибших. В частности, решение будет касаться непосредственно подозреваемого Пулатова.

В то же время суд решил приобщить к материалам дела видеоинтервью Пулатова, которое демонстрировалось на одном из недавних слушаний.

Судья сказал, что Пулатов был проинформирован о судебных слушаниях.

Дела в отношении других подозреваемых

Стейнгаюс заявил, что судебные слушания относительно трех других подозреваемых - российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), российского генерала Сергея Дубинского и украинского террориста Леонида Харченко приостановлены до 1 февраля 2021 года.

Сбивание MH17 на Донбассе: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист иркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла" поскольку от России добиваются "признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Виталий Саенко