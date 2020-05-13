Германия начнет открывать границы с 16 мая

Уже с 16 мая контроль на немецких границах станет выборочным, а граница с Люксембургом - снова прозрачной.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер (Horst Seehofer) объявил, что германское правительство договорилось с Австрией, Францией и Швейцарией о продлении пограничного контроля на границах с этими странами до 15 июня.

По его словам, целью немецкого правительства является возобновление со середины июня свободного передвижения в рамках Европейского Союза. Об этом пишет DW.

Вместе с тем уже с субботы, 16 мая, контроль на всех немецких границах станет выборочным, а граница с Люксембургом - снова прозрачной. По словам Зеегофера, переговоры об аналогичном полном открытии границы ведутся также с Данией. На границах ФРГ с Нидерландами и Бельгией уже сейчас проводятся лишь выборочные проверки.

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Польша объявила, что будет держать свои границы на замке до 12 июня. Однако Зеегофер заверил, что с правительствами Польши и Чехии ведутся переговоры об ослаблении контроля и отмене требования о карантине приезжих.

Из-за пандемии, вызванной коронавирусом, Германия 16 марта ограничила въезд на свою территорию. С тех пор попасть в ФРГ могли только те иностранцы, которые имели уважительную причину, как водители-дальнобойщики или медики.