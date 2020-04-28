Откроют магазины и снимут ограничения на передвижение: Греция с 4 мая начинает выходить из карантина

Отмена карантинных ограничений будет происходить в три этапа.

После 37 недель строгого карантина Греция начнет постепенно отменять карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает Еkathimerini.

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По его словам, план будет развернут в три этапа. В частности, первый этап снятия ограничений начнется в понедельник, 4 мая, и продлится до середины июня. В зависимости от данных, план будет меняться соответственно.

Со следующей недели в Греции откроются небольшие магазины и салоны красоты, будет отменена система SMS для выхода за пределы дома, а также будут сняты ограничения на передвижение в пределах провинций страны.

Церкви будут открыты для отдельных людей, чтобы они могли молиться в одиночку, в соответствии с правилами относительно максимального числа верующих, разрешенных в церкви одновременно.

Также в мае начнут открываться школы.

Торговые центры, кафе и рестораны (только с выездом на улицу) возобновят работу 1 июня, соблюдая правила социального дистанцирования.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.