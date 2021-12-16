Американка начала меняться вещами, чтобы в итоге получить дом.

30-летняя жительница американского Сан-Франциско Деми Скиппер хотела иметь собственное жилье, и цель была достигнута всего за полтора года: она обменяла заколку для волос на дом.

Как ей это удалось, рассказывает издание NY Post.

Все началось с проекта Trade me, в рамках которого Деми планировала обменять простую заколку для волос на дом путем "цепочки сделок".

Читайте такжеЖест из TikTok спас жизнь похищенной 16-летней девушке (фото)Скиппер удалось получить небольшой дом в Нэшвилле, штат Теннесси, — без ипотеки и издержек. Его стоимость оценили в $80 тыс, там две спальни, одна ванная комната и огромный задний двор.

Всего, как отмечает издание, девушка заключила 28 сделок, получив многие вещи - от тренажера Peloton до Xbox, iPhone 11 Pro Max, бриллиантового ожерелья, авто, трейлера и наконец дома.

О всех своих сделках блогерша Скиппер рассказывала в TikTok, сейчас у нее более 5 миллионов подписчиков.

Сейчас Скиппер и ее муж переезжают из арендованного дома в Сан-Франциско в Теннесси. Парочка даже хочет перекупить ту заколку, с которой и началась вся эта история.

"Теперь мне кажется, что нет ничего невозможного", - заявила Деми.

Отметим, что девушка - не первая счастливая обладательница дома, получившая его таким путем. В 2006 году предприниматель Кайл Макдональд обменял канцелярскую красную скрепку на двухэтажный дом.

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Автор: Ольга Робейко