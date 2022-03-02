Президент подчеркивает, что Украина объединила Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что к антивоенной коалиции Украины присоединились уже и те страны, на которые Москва еще неделю назад рассчитывала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"За это время мы объединили Европу, мы объединили страну Европейского Союза уже на новом уровне. Высшем, чем формальный. Высшем, чем межгосударственный. На уровне обычных людей. Миллионов, миллионов европейцев. От Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются жесткие бои. Когда Европарламент, стоя, вчера аплодировал нам, он аплодировал каждому из нас, нашей борьбе, это было оценкой наших с вами усилий, нашего объединения. За шесть дней войны - как тридцать лет", - отметил президент.

Поэтому Евросоюз, добавил Зеленский, и отвечает Украине "да".

"Мы начали специальную ускоренную процедуру присоединения. Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! То чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились уже и те страны, на которые Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Сейчас нельзя оставаться нейтральными!"- подчеркнул Зеленский.

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