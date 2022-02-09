Johnson & Johnson является предпочтительной вакциной для большей части развивающихся стран.

Ключевое производство американской компании Johnson & Johnson прекращает производство вакцины от Covid, хотя компания заявляет, что у нее есть миллионы доз в запасах.

Об этом сообщают источники издания The New York Times.

Простая в доставке вакцина против Covid-19 от Johnson & Johnson является предпочтительной вакциной для большей части развивающихся стран. Однако американская компания, которая уже сильно отстала в своих поставках для таких стран, в конце прошлого года без каких-либо заявлений закрыла единственный завод, производящий вакцины.

Вместо этого главное предприятие компании в голландском городе Лейден производит экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину. Приостановка является временной — ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпускать дешевую вакцину от Covid-19 после перерыва в несколько месяцев.

Но, по словам одного из источников, в течение следующих нескольких месяцев перерыв может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз. Также это может повлиять на способность компании выполнять свои обязательства перед развивающимися странами в отношении вакцин.

Читайте такжеМинистр здравоохранения Британии назвал обязательную вакцинацию неэтичнойДействия Johnson & Johnson также ошеломили должностных лиц двух самых важных клиентов компании: Африканский союз и COVAX. Руководители этих организаций узнали об остановке производства от журналистов.

"Сейчас не время менять производственные линии, когда жизнь людей в развивающихся странах висит на волоске", — отметил Айоаде Алакия, один из руководителей программы доставки вакцин Африканского союза.

Джейк Сарджент, представитель Johnson & Johnson, заявил в электронном письме, что компания "сосредоточена на обеспечении доступности нашей вакцины там, где люди в ней нуждаются", и что ее глобальная производственная сеть "работает день и ночь", чтобы помочь в борьбе с пандемией. Он также сказал, что у Johnson & Johnson есть миллионы готовых доз в запасах.

Более бедные страны по-прежнему зависят от вакцины Johnson & Johnson, которая не требует ультрахолодного охлаждения. Было доказано, что вакцина обеспечивает сильную и длительную защиту от тяжелых заболеваний во всех вариантах, включая Омикрон, при введении в виде схемы из двух инъекций. Одноразовая вакцина менее дорогая, и ее относительно легко ввести труднодоступным группам населения.

"Во многих странах с низким и средним уровнем дохода наша вакцина является наиболее важным, а иногда и единственным вариантом", — заявила в декабре на встрече экспертов, консультирующих правительство США по вакцинам, один из руководителей Johnson & Johnson доктор Пенни Хитон. Она добавила: "Мир зависит от нас".

Доктор Сет Беркли, который помогает управлять Covax в качестве исполнительного директора Gavi, сказал, что вакцина Johnson & Johnson была в центре стратегии программы по борьбе с Covid в прошлом году. Но из-за задержки Johnson & Johnson с доставкой доз Covax все чаще обращалась к другим поставщикам вакцин.

Читайте такжеВ Австрии проходят массовые акции протеста против карантинных мер (фото)"Нам действительно нужны были их дозы в 2021 году, и мы рассчитывали на них", — сказал доктор Беркли. "Они не доставили. Поэтому нам пришлось найти другие дозы для удовлетворения потребностей стран".

Напомним, в ЕС первая страна начинает применять таблетки Pfizer от коронавируса.

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