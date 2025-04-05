Известно, что пошлины Трампа на импортные автомобили и легкие грузовики начали действовать 3 апреля.

Британская компания Jaguar Land Rover приостановит поставки своих авто в США на месяц. Об этом сообщили представители компании в субботу, 5 апреля, передает Reuters.

Причиной этого стали расходы, связанные с введением президентом США Дональдом Трампом 25% таможенных тарифов.

В компании Jaguar Land Rover, которая принадлежит индийской Tata Motors, подтвердили временное приостановление экспорта после того, как журналисты Times сообщали о таких намерениях.

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"Поскольку мы работаем над новыми условиями торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая паузу в отгрузке в апреле, поскольку мы разрабатываем наши средне- и долгосрочные планы", - подчеркнули в электронном сообщении JLR.

В Reuters подчеркнули, что британская автомобильная промышленность, в которой работает 200 тысяч человек, значительно пострадала от новых пошлин. По информации отраслевой организации SMMT, США являются вторым по величине импортером автомобилей британского производства после ЕС, на который приходится почти 20%.

В компании Jaguar Land Rover добавили, что США являются важным рынком сбыта для ее роскошных брендов. Ежегодно компания продает 400 тысяч Range Rover Sports, Defenders и других моделей, а экспорт в США составляет почти четверть продаж.

"25-процентная пошлина на импортные автомобили и легкие грузовики в США вступила в силу 3 апреля, на следующий день после того, как Трамп объявил о пошлинах на другие товары из разных стран мира. Великобритания заявила, что сосредоточена на попытках заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Издание The Times сообщило, что компания Jaguar Land Rover уже имеет многомесячный запас автомобилей в США, которые не будут подпадать под действие новых пошлин", - напомнили в Reuters.

Пошлины Трампа - последние новости

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что его страна не против договориться с Трампом по пошлинам. Однако он подчеркнул, что Чехия располагает жесткими контрмерами.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал скандальные пошлины Трампа. По его словам, в прошлом альянс уже видел много примеров разногласий в экономических взглядах.

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