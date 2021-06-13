"Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю партии.

В Германии партия «Союз 90/Зеленые» официально выдвинула кандидатом на пост федерального канцлера Анналену Бербок.

Как сообщает DW, на съезде парти 12 июня кандидатуру Бербок поддержали 678 из 688 делегатов. Этим же голосованием было определено, что партийный список на осенних выборах в Бундестаг вместе с Бербок возглавит другой сопредседатель политической силы - Роберт Габек.

Бербок поблагодарила однопартийцев за поддержку и назвала голосование проявлением солидарности.

Напомним, «зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю партии.

По результатам опросов, партия зеленых удерживает в партийном рейтинге второе место, отставая на 3-5% от консервативного блока ХДС/ХСС.

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Анналена Бербок жестко критикует действия России в Украине и выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2". В ее приоритеты также входит борьба с климатическими изменениями.

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Автор: Дмитрий Захаров