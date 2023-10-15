В ООН предупредили, что тысячи людей в секторе Газа умрут без доступа к воде, электричеству и пище.

Израиль снова включил водоснабжение на юге Газы после почти недельной блокады. Об этом, ссылаясь на израильских чиновников, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как передает Sky News, по словам Салливана, возобновление водоснабжения в Газе со стороны Израиля произошло в последний час.

Тем временем, заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, который вчера заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа становится невыносимой, говорит, что над регионом нависает "призрак смерти".

Видео дня

У себя в Twitter он предупредил, что тысячи людей умрут без доступа к воде, электричеству и пище.

Ранее Гриффитс опубликовал заявление, в котором говорится, что прошедшая неделя стала "испытанием для человечества" и что "человечество терпит неудачу".

ХАМАС атаковал Израиль - новости

Как сообщал УНИАН, Израиль объявил о полной блокаде Газы, в частности, перекрыл подачу воды и электричества, после того, как 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС внезапно атаковала Израиль.

Нападение палестинцев унесло жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни израильтян. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. ХАМАС же угрожает казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

Тем временем, палестинцы уже несколько дней борются с нехваткой воды, продовольствия и энергоносителей. 14 октября стало известно, что Израиль скоро начнет наземную операцию в Газе и дает гражданским последний шанс покинуть северную часть сектора.

Вас также могут заинтересовать новости: