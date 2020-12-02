По его словам, установление "мира с окружающей средой" - это главная цель в 21-м веке.

Человечество ведет новую беспрецедентную в истории войну. И эта война может уничтожить наше будущее до того, как мы полностью осознаем риск, - предостерег Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как пишет The Guardian эти его слова прозвучали на фоне целого года глобальных потрясений, на протяжении которого пандемия коронавируса вынудила правительства закрыть на карантин целые страны. При этом в мире вспыхивали лесные пожары, проходили сокрушительные ураганы и штормы.

"Человечество ведет войну против природы. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар. И она уже это делает со всей силой и яростью. Биологическое разнообразие терпит крах. Миллион видов на грани вымирания. Экосистемы исчезают у нас на глазах. Человеческая деятельность лежит в корне нашего погружения в хаос. Но это означает, что человеческие действия могут помочь решить эту проблему", - сказал Генсек ООН.

Он перечислил "раны" на теле природы, нанесенные людьми. Среди них расширение пустынь, сокращение лесов, загрязнение океанов пластиком, вымирание коралловых рифов, загрязнение воздуха, которое убивает 9 миллионов человек каждый год. Кроме того, 75% новых инфекций, от которых страдает само человечество, происходит от животных. И COVID-19 стал одной из них.

Гутерреш, как и его предшественники, часто говорит об угрозах климатического кризиса. Но эти слова пока были самыми жесткими за все время. ООН была основана 75 лет назад после Второй мировой войны с целью сохранения мира в мире после двух сокрушительных глобальных конфликтов. Гутерреш умышленно напомнил об этой изначальной миссии, расширяя ее на климатический кризис.

"Помириться с природой - это ключевая задача 21-го века. Оно должно стать главным приоритетом для всех и везде", - сказал он.

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Перевод: Лесь Дымань