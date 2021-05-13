Южный Ливан является местом сосредоточения палестинских вооруженных формирований.

Ливанские силы безопасности заявляют о как минимум трех ракетах, которые были выпущены с юга Ливана в сторону Израиля.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на Al Jazeera.

По словам ливанских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, пока неизвестно, кто стоит за нападением. Ливан также не владеет информацией, где упали ракеты.

Израильские военные заявили, что ракеты упали в Средиземное море, не нанеся вреда.

Известно, что ракеты были запущены из района Калей, неподалеку от границы с Израилем.

Отмечается, что Южный Ливан является местом сосредоточения палестинских вооруженных формирований, а также влиятельной шиитской группировки "Хизболла".

По информации ливанских СМИ, к запуску ракет могут быть причастны "палестинские группировки".

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Александр Топчий