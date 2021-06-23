На борту корабля помимо британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В.

Американские истребители впервые совершили боевой вылет с новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth. Это первая подобная операция со времен Второй мировой войны.

Как говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании, британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth присоединилась к борьбе против "Исламского государства".

Читайте такжеБеспилотник Boeing впервые в истории заправил самолет в воздухе (видео)На борту корабля кроме британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В. Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США - Inherent Resolve.

"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - сказал командующий авиакрыл Джеймс Блэкмор, передает "Европейская правда".

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash#CarrierStrike#CSG21pic.twitter.com/mF4O6zvSRe — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021

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Автор: Ирина Погорелая