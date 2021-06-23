Американские истребители впервые совершили боевой вылет с новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth. Это первая подобная операция со времен Второй мировой войны.
Как говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании, британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth присоединилась к борьбе против "Исламского государства".
Читайте такжеБеспилотник Boeing впервые в истории заправил самолет в воздухе (видео)На борту корабля кроме британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В. Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США - Inherent Resolve.
"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - сказал командующий авиакрыл Джеймс Блэкмор, передает "Европейская правда".
Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.— Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021
This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash#CarrierStrike#CSG21pic.twitter.com/mF4O6zvSRe
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