На острове в Испании организовали "коронавирусную" вечеринку, участников разогнали

Сейчас в стране 326 612 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Испанские гвардейцы вместе с местной полицией разогнали разбитый 62 гражданами лагерь на пляже испанского острова Тенерифе.

Об этом сообщает местное издание Canarias7.

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По информации правоохранителей, люди собрались на острове, чтобы заразиться коронавирусом. СМИ предполагают, что о запрещенном мероприятии силовики узнали через случайно осуществленный телефонный звонок участников.

Пляж был закрыт из-за опасности оползней возле проходов к воде. Местные чиновники отмечают, что очень серьезно относятся к любым массовым собраниям после зафиксированного недавно всплеска заражений в Испании.

Коронавирус в Испании

Сейчас в стране 326 612 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Испания с начала весны больше всего пострадала от опасного недуга среди стран Западной Европы. Чрезвычайное положение центральная власть отменила только в июне.

Карантинные меры, которые все еще сохраняются, отличаются для различных регионов в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из них. Более половины уже перешли к последнему этапу ослабления ограничений.

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