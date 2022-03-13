Это месть за смерть двух офицеров.

В Ираке был осуществлен ракетно-бомбовый удар, ракеты упали вблизи консульства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Al Arabiya.

"В воскресенье в Эрбиле, столице автономного курдского региона на севере Ирака, упали несколько ракет", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ракеты упали вблизи консульства Соединенных Штатов Америки.

После ракетных обстрелов в городе прогремело несколько взрывов. Обстрел, предположительно, был осуществлен с иранской военной базы "Хасабад". Для бомбардировки использовали ракеты "Фатех-110".

В иранских СМИ пишут, что целью были объекты Моссада, национальной разведывательной службы Израиля, в Ираке. Это якобы месть за двух иранских офицеров, которых убили в Сирии. Их уничтожили ВВС Израиля по наводке от Моссада.

Самолеты Воздушных сил США уже подняты по тревоге. А президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден скоро должен сделать официальное заявление.

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