Масштабный пожар в Иране: вспыхнули сразу 7 кораблей (фото, видео)

Огонь смогли потушить, обошлось без жертв.

В порту города Бушир в Иране вспыхнули сразу 7 кораблей.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, столбы черного дыма было видно издалека. Огонь смогли потушить, во время возгорания никто не пострадал.

Впрочем, известие о пожаре всколыхнуло страну, потому что он стал последним в целой череде подобных инцидентов. В частности, в последнее время в стране произошли взрывы и пожары на ракетном и ядерном объектах, электростанции и в медицинской клинике.

Все инциденты всколыхнули слухи о диверсионной кампании. Власть страны заявила, что ищет тех, кто за ней стоит: иностранное государство или собственную оппозицию.

Как сообщал УНИАН, пожар, который недавно вспыхнул на иранском ядерном объекте в Натанзе, нанес значительный ущерб, который может замедлить разработку современных центрифуг.

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