В Минобороны РФ заявили, что сложившаяся ситуация взрывоопасна.

В Российской Федерации отличились угрожающим заявлением после инцидента с британским кораблем Defender. В Минобороны РФ пригрозили "бомбить по цели".

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии Интерфаксу.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков.

По его словам, Москва отстаивать свои границы дипломатическими и военными методами.

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"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - подытожил замглавы российского оборонного ведомства.

В свою очередь его коллега Александр Грушко считает, что инцидент может привести к непредсказуемым последствиям.

"Такая ситуация взрывоопасна. Не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальным конфликтам", - подчеркнул чиновник в комментарии Интерфаксу.

"Обстрел" Россией британского военного корабля: что известно

В среду, 23 июня, российские СМИ со ссылкой на Минобороны написали о предупредительных обстрелах по британскому эсминцу HMS Defender, потому что тот якобы пересек "границу России", проплыв у берегов Крыма.

Также в Москве отметили о брошенных предупредительных бомбах. В ответ Британия опровергла заявления россиян. Лондон ответил, что никаких "обстрелов" со стороны россиян не было.

В Украине объяснили, что РФ выдала свои артиллерийские учения за обстрелы британского эсминца. По мнению советника по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Москва таким образом хотела сорвать крупнейшие с 1997 года военные учения Украины и более 30 стран Sea Breeze в Черном море.

Накануне российское посольство призвало США отказаться от учений, потому что это якобы "поощряет милитаристские настроения в Киеве".

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Автор: Анастасия Горбачева