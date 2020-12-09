Ранее сообщалось, что Маск переедет в Техас, чтобы сэкономить миллиарды на подоходном налоге.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покинул Калифорнию и переехал жить в Техас.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам бизнесмена, власти Калифорнии стали воспринимать "инноваторов" как должное. Руководство штата Маск сравнил с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.

"У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное", - заявил Маск.

По его словам, переезд в Техас готовился несколько месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что Маск переедет в Техас, чтобы сэкономить миллиарды на подоходном налоге. В Калифорнии этот налог самый высокий в США, в Техасе подоходного налога на уровне штата нет.

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В Техасе уже расположены один из заводов Tesla, один из комплексов SpaceX и штаб-квартира The Boring Company.

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Автор: УНИАН