Благодаря этому освободят еще десять заложников, среди которых преимущественно женщины и дети.

Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа еще на один день, чтобы освободить больше заложников.

Как пишет The Wall Street Journal, это соглашение предусматривает освобождение еще 10 заложников, преимущественно женщин и детей.

Режим прекращения огня был заключен при посредничестве Катара и неоднократно продлевался, однако также соглашение между Израилем и ХАМАС сталкивалось с возможными срывами.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, который сейчас находится с рабочим визитом на Ближнем Востоке, призвал израильтян продлить перемирие и уменьшить жертвы среди гражданского населения.

"С первого дня мы были очень сосредоточены на попытке обеспечить освобождение ХАМАСом заложников в Газе. Это также позволило значительно увеличить гуманитарную помощь гражданским лицам в Газе, которые в ней нуждаются. Итак, этот процесс дает результаты. Это важно. Надеемся, что это продолжится", - подытожил Блинкен.

Перемирие между ХАМАСом и Израилем

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Израиль и ХАМАС договорились про временное прекращение огня в течение 4 дней. За это время должны были пройти четыре обмена - боевики отдали около 50 израильских заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем около 150 палестинцев.

В понедельник, 27 ноября, Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие.

The Times of Israel писал, что на фоне переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль возобновит свою военную кампанию с свержения палестинской группировки ХАМАС.

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