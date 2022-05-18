Крупнейший банк России подвергся хакерской атаке.

Хакеры Anonymous взломали российский "Сбербанк".

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Twitter.

"Anonymous взломали "Сбербанк", крупнейший банк России и Восточной Европы", – говорится в заметке на официальной странице Твиттер хакеров.

Недавно украинские хакеры обезвредили крупнейший российский видеохостинг Rutube.

Также группа хакеров Anonymous взломали базу данных Российской Федерации и обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли убивать в Украину. Anonymous "слили" 15 ГБ данных, что были похищены у "благотворительного" крыла российской православной церкви (РПЦ).

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