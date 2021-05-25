Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение открыть с 1 июня сухопутные границы для путешественников.
Об этом заявил на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, передает ТАСС.
Читайте такжеSkyUp запустила рейсы из Львова в Грузию"Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест", - сказал Гибрадзе.
Закрытие границ Грузии
Власти Грузии приняли решение о закрытии границ государства из-за распространения коронавируса в марте 2020 года.
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