Спикер диктатора не обошел вниманием нюанс из нового интервью украинского лидера и отметил, что этот кадр о "демонстрации духовного развития".

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фотографию украинского президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением Кремля в огне.

В разговоре с пропагандистским "РИА-Новости" Песков заявил, что предпочел бы не комментировать эту фотографию из Офиса президента. Впрочем, несколько слов все же сказал.

"Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях (Зеленского - УНИАН). В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует", - заявил Песков.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Офис президента Украины Владимира Зеленского украшен позолоченной мебелью и другими роскошными элементами декора. Он давно хотел избавиться от них, но пока что на это нет времени. Однако у украинского лидера есть уютное место с одной кроватью и набором картин, которые он выбрал сам.

На одной из картин изображен российский военный корабль, идущий на дно в Черном море. Вторая картина показывает украинских солдат, которые сражаются на территории России.

Зеленский рассказал журналисту, что на его любимой картине в комнате изображен Кремль, охваченный огнем.

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