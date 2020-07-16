Палестину убрали с карт Google

При поисковом запросе «Палестина» на карте отображаются соседние государства.

Сервис Google Maps перестал показывать Палестину на картах.

Об этом сообщает РИА Новости.

В компании это объяснили стремлением объективно отображать спорные области, используя для обозначения границы серую пунктирную линию.

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Теперь при поисковом запросе «Палестина» на карте отображаются соседние государства.

«Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы», - прокомментировали в пресс-службе Google.

Представители компании добавили, что Google сохраняет нейтралитет в отношении геополитических споров.

Как сообщал УНИАН, Израиль сформировал группу, которая займется составлением карты границ Палестины в рамках представленной США "сделки века", и эта работа уже идет полным ходом.

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