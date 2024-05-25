Белый дом и Конгресс уже были проинформированы о госпитализации.

Министра обороны США Ллойда Остина снова госпитализировали. Это связано с проблемой мочевого пузыря.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, у Остина в больнице будет запланирована, факультативная и "минимально инвазивная дальнейшая нехирургическая процедура".

Глава Пентагона пройдет ее в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. На время госпитализации его обязанности будет исполнять заместитель Кэтлин Хикс.

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"Министр определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет выполнять обязанности министра обороны", - рассказали в Пентагоне Пентагоне .

Райдер отметил, что проблема мочевого пузыря у министра "не связана с его диагнозом рак". Белый дом и Конгресс уже были проинформированы о госпитализации.

Болезнь Ллойда Остина

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин передал должностные обязанности своей заместительнице. Министра обороны США вновь госпитализировали. По сообщению Пентагона - с симптомами, указывающими на острую проблему с мочевым пузырем.

Представитель ведомства Патрик Райдер отметил, что об осложнении состояния здоровья министра немедленно сообщили в Белый Дом, Конгресс и Объединенный комитет начальников штабов. Остин отправился в госпиталь с секретными и несекретными средствами связи. И в конце концов передал должностные обязанности своей заместительнице Кэтлин Хикс.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Пентагона попал в больницу. Ллойд Остин был госпитализирован в Вашингтоне для лечения симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем.

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